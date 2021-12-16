Самый большой рот в мире оказался у 18-летнего американца (фото)

Фото: FOX 9

Американец Айзек Джонсон вернул титул обладателя самого большого рта в мире. Достижение молодого человека зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

В 2019 году Джонсон смог открыть рот на 8,9 сантиметра. На тот момент парню было 16 лет. Спустя несколько месяцев достижение соотечественника побил подросток из штата Пенсильвания.

В этом году Джонсон взял реванш и открыл рот уже на 10,16 сантиметра. Свою победу молодой человек связал с тем, что просто вырос.

— А может быть, рот как-то по-особенному растягивается, когда я открываю его, — приводит KMSP-TV слова американца.

Парня, во рту которого легко помещается апельсин с кожурой, уже пригласили принять участие в местном телешоу. Также американец планирует посетить Италию. Там он станет гостем телепрограммы, посвященной рекордсменам Гиннесса.