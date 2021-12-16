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Цена газа в Европе поднялась выше 1700 долларов за 1 тысячу кубических метров

Дарья Чентаева

Политика
Цена газа в Европе поднялась выше 1700 долларов за 1 тысячу кубических метров
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Цена газа в Европе в ходе торгов 16 декабря выросла почти на 10 процентов и поднялась более 1700 долларов за 1 тысячу кубических метров впервые с начала октября после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на пятницу. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

К 19:15 по Москве цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 долларов за 1 тысячу кубических метров или 141,5 евро за МВт⋅ч.

Отмечается, что на аукционе были предложены мощности по прокачке 38,39 миллиона кубических метров в сутки, но Газпром ничего из этого не забронировал, тогда как ранее бронировал около трети предлагаемого объема, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что уровень газа в хранилищах Германии достиг рекордно низкой отметки — 59 процентов. Глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке заявил, что зимний сезон только начался, поэтому стоит использовать оставшийся газ максимально бережно.

Согласно исследованиям экспертов, количество газа с 1 октября по 1 декабря уменьшилось примерно на восемь миллиардов кубометров, что на три миллиарда больше, чем за те же временные промежутки за последние восемь лет.

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