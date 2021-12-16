Концентрация нефтепродуктов и металлов в водных объектах Москвы снизилась в два раза

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Концентрация нефтепродуктов и металлов в водных объектах в Москве снизилась в два раза. Об этом в ходе конференции «Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года» рассказал руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— На сегодняшний день в Москве отмечается долгосрочная динамика улучшения состояния водных объектов. По предварительным данным, в 2021 году сохраняется положительная тенденция для рек Москвы и ТиНАО. В долгосрочной динамике — это более 10 лет — по водным объектам в центральной части города отмечается снижение по нефтепродуктам и металлам почти вдвое, — сообщил Кульбачевский.

По его словам, в текущем году продолжается масштабная реконструкция очистных сооружений, коммунально-бытовой канализации с внедрением современных технологий глубокого удаления азота и фосфора. На территории ТиНАО проводится реконструкция более 20 очистных сооружений, планируется все работы закончить к 2025 году.

Также Кульбачевский добавил, за последние 30 лет в столице количество парниковых газов сократилось на 25 процентов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что церемония награждения победителей и призеров международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» пройдет в Москве 22 декабря. Уточняется, что организатором премии выступила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.