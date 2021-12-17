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Группа хулиганов предстанет перед судом в Балашихе

Виктория Храменкова

Происшествия
Группа хулиганов предстанет перед судом в Балашихе
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин и женщины. Они обвиняются в совершении умышленного причинения лёгкого вреда здоровью и хулиганстве в одном из дворов Балашихи. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Подмосковья.

Уточняется, что 6 сентября двое соучастников проезжали на автомобиле у дома 27 микрорайона 1-е Мая городского округа Балашиха с превышением допустимой скорости передвижения по дворовой территории.

Потерпевший, который находился на прогулке с малолетним ребенком, сделал замечание нарушителям. Однако находившаяся на улице женщина, провоцируя создание конфликтной ситуации, начала оскорблять и выражаться грубой нецензурной бранью в адрес мужчины.

— Кроме этого, злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему, причинив его здоровью лёгкий вред, — говорится в сообщении.

Уголовное дело было направлено в Балашихинский городской суд. На данный момент обвиняемые содержатся под стражей.

16 декабря «Вечерняя Москва» писала, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника конфликта на парковке башни «Око». Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка»).

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