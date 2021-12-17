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Противогололедную обработку дорог начали в Москве

Георгий Соланович

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Противогололедную обработку дорог начали в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Началась противогололедная обработка дорог в Москве. Об этом сообщили в городском хозяйстве столицы.

Работы ведутся на особо опасных участках автомобильных дорог, тротуаров, дворов и подходов к важным объектам Москвы. Противогололедная обработка направлена на предотвращение образования гололедицы. При необходимости работы будут повторены.

Особенно важно проведение противогололедной обработки в те периоды времени, когда температура воздуха постоянно меняется от минусовых до плюсовых значений, и наоборот. Вкупе с кратковременными осадками возможно образование льда.

Городское хозяйство Москвы просит жителей быть осторожными на улицах, а при управлении автомобилем — соблюдать дистанцию между транспортными средствами и скоростной режим.

17 декабря в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что для москвичей 18 декабря введут новые остановочные пункты для автобусов, следующих по маршрутам № 311 и 119.

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