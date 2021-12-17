В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за злостное нарушение ПДД

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 17 декабря.

— Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создаст условия для уголовно-правового противодействия нарушениям правил дорожного движения лицами, уже подвергнутыми административному наказанию и лишенными права управления транспортными средствами, — говорится в пояснительной записке.

Уголовная ответственность, согласно документу, будет наступать при превышении скорости более чем на 60 километров в час. Кроме того, условиями названы выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного маршрута, если водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был лишен прав.

Поправки в УК гласят, что штраф при таком сценарии составит от 200 до 300 тысяч рублей. Преступление будет также наказываться обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до двух лет, отмечается на сайте Госдумы.