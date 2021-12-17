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Автоюрист объяснил, кто не сможет наказывать автохамов через приложение

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоюрист объяснил, кто не сможет наказывать автохамов через приложение
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Водители не смогут пользоваться приложением для фиксации нарушений ПДД. Это право будет только у пассажиров или пешеходов. Такое разъяснение в беседе с «Вечерней Москвой» дал автоюрист Дмитрий Славнов.

Россияне в 2022 году смогут фиксировать дорожные нарушения автомобилистов с помощью нового мобильного приложения. До 1 июля кабмин внесет соответствующие изменения в законодательство.

По словам Славнова, водители, находясь за рулем, не могут фиксировать нарушения на смартфон, однако имеют право отправить запись с видеорегистратора в ГИБДД.

— Сам водитель не сможет воспользоваться приложением, потому что мобильными телефонами за рулем запрещено пользоваться. Если у вас нарушение зафиксировано на видеорегистратор, запись можно отправить в управление ГИБДД, описав, что произошло такое-то правонарушение. А если программа еще позволит загружать в приложение запись с видеорегистраторов, это будет несомненный плюс, — рассказал юрист.

Также он выразил уверенность в том, что приложение позволит в будущем снизить количество нарушений.

— У нас есть мобильные камеры на дорогах, все «обочечники» знают, где они находятся. До них они едут аккуратно, а после проезда мобильного поста — как с цепи срываются. Львиная доля — не обычные рядовые автовладельцы, а маршрутчики, которые таким нахальным образом подвергают опасности всех пассажиров, находящихся у них в машине, — рассказал Славнов.

Юрист отметил, что на каждом километре поставить мобильные камеры проблематично. Однако камеры есть в телефонах практически у всех. Даже если новым приложением будет пользоваться только пять процентов россиян, автохамы будут знать, что в каждой двадцатой машине их могут сфотографировать.

В спорных случаях автомобилисты смогут обжаловать штрафы в течение 10 суток, пояснил эксперт.

— Предположим, что какие-то ребята, школьники будут перебегать перед машинами, а потом говорить: «Дядь, если ты нам денежку заплатишь, то мы это не отправим». Это просто фантазия, но, конечно, такое может быть. Однако, не запустив и не отточив, мы не узнаем. Тут так же, как со страховой: как только перевели на натуральное возмещение и убрали выплаты, мошенников меньше стало, — заключил специалист.

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