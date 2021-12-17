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Ученые восстанавливают микроклимат в Кунгурской пещере

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые восстанавливают микроклимат в Кунгурской пещере
Фото: Pixabay

Специалисты занимаются восстановлением микроклимата в Кунгурской пещере, передает ОТР. Это популярное туристическое место, но из-за большого наплыва посетителей температура внутри повышается, становится слишком жарко. Из-за этого возникает риск таяния ледяных кристаллов. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить проветривание в пещере.

В настоящее время для этого в Пермском крае идеальная погода: достаточно влажно и тепло. Мороз для естественной экосистемы подземных лабиринтов также губителен, как и чрезмерно высокая температура.

— Если брать зиму, то кристаллы начинают быстро расти. Наши ученые проводили несколько раз эксперименты. Это наши научные консультанты, мы с ними сотрудничаем. Нитка — 30 сантиметров, и она за 10 минут (это когда на поверхности сильные морозы) быстренько обрастает кристаллами, — рассказала инженер Кунгурской лаборатории-стационара Алена Казанцева.

До этого американским ученым удалось измерить температуру в лунных пещерах. Результаты показали, что в пещерах поддерживается стабильная температура — от минус 120 до минус 70 градусов Цельсия.

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