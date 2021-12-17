Индонезия выдала России замгендиректора компании, обвиняемого в коммерческом подкупе

Фото: пресс-центр МВД России

Из Индонезии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован гражданин РФ Александр Васюк, который обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 17 декабря.

По словам представителя ведомства, в 2017 году Васюк, занимая должность замгендиректора строительной компании, требовал от руководителей субподрядной организации купить и передать ему строительные материалы для личных целей, а также построить частный дом.

В случае отказа злоумышленник угрожал не подписать акты выполненных работ и задержать оплату по договору.

В 2019 году ему заочно было предъявлено обвинение по статье «Коммерческий подкуп», а в 2020 году он был объявлен в международный розыск. Задержали Васюка в Индонезии, сообщает МВД «Медиа».

17 декабря в пресс-службе столичного Басманного суда заявили о том, что СК России ходатайствует об аресте бывшего владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги Миримской по делу о получении взятки.