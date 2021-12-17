Умерла актриса из «Иронии судьбы, или С легким паром!» Елена Наумкина

Фото: Ирония судьбы, или С легким паром! 1976 год

В четверг, 16 декабря, скончалась российская и советская актриса театра и кино Елена Наумкина. Актриса ушла из жизни в возрасте 73 лет. Причины ее смерти пока не известны. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Елена Наумкина появилась на свет 24 мая 1948 года. В 1971 году артистка стала выпускницей Высшего театрального училища имени Щукина и была принята в труппу театра МХАТ. До 2007 года актриса работала в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Впервые на большом экране актриса появилась в 1969 году, исполнив роль в фильме Динары Асановой «Рудольфио». Наумкина сыграла в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» буфетчицу в аэропорту, однако ее имени нет в титрах. Также артистка играла в таких лентах, как «Возвращение Будулая», «Было у отца три сына», «Сумка инкассатора» и других.

Поклонники актрисы выразили свои соболезнования.

«Кто не запомнил Устинову из «Сумки инкассатора»?! Абсолютно не затерялась среди Буркова, Баниониса, Томкуса, Фатеевой... Да и сегодня среди огромного потока женщин-юристов, заполонивших экран, образ, созданный Еленой Наумкиной, остался на высоте, и мало кто до него дотягивается... Не помню ее в других ролях, но для меня хватило и этой, чтобы запомнить и понять, что актриса талантлива»; «Светлая память...» — написали пользователи на портале.