«Москино» покажет ретроспективу фильмов Леонида Филатова

кадр из фильма «Экипаж»

Россия, Москва, Снежная улица, 18 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» 22 и 27 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на программу «Синематека: Леонид Филатов». Ретроспектива фильмов актера приурочена к 75-летию со дня его рождения. Показы пройдут в кинотеатрах «Сатурн», «Искра» и «Спутник».

Леонид Филатов играл в Театре на Таганке и в «Современнике», успешно работал в кино («Экипаж», «Грачи», «Забытая мелодия для флейты»), писал стихи, песни и пьесы, а в 1987 году вышел его главный народный хит: сказка для театра «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Зрители увидят драму «Соучастники», где режиссер Инна Туманян сделала больший акцент на взаимоотношениях двух совсем разных мужчин.

Сюрреалистическая фантазия «Город Зеро», в которую Карен Шахназаров включил много узнаваемых «примет времени», колеблется где-то между сатирой и русским ответом Дэвиду Линчу. Чего стоят только музей восковых фигур, голая секретарша в приемной, самоубийство повара или ночной поход «к дубу».

«Успех» — проникновенное признание в любви к театру с Филатовым в роли режиссера. Один из самых искренних и правдивых фильмов о театральной изнанке.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».