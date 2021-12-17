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«Москино» покажет ретроспективу фильмов Леонида Филатова

Ольга Маркова

Развлечения
«Москино» покажет ретроспективу фильмов Леонида Филатова
кадр из фильма «Экипаж»
Россия, Москва, Снежная улица, 18 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» 22 и 27 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на программу «Синематека: Леонид Филатов». Ретроспектива фильмов актера приурочена к 75-летию со дня его рождения. Показы пройдут в кинотеатрах «Сатурн», «Искра» и «Спутник».

Леонид Филатов играл в Театре на Таганке и в «Современнике», успешно работал в кино («Экипаж», «Грачи», «Забытая мелодия для флейты»), писал стихи, песни и пьесы, а в 1987 году вышел его главный народный хит: сказка для театра «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Зрители увидят драму «Соучастники», где режиссер Инна Туманян сделала больший акцент на взаимоотношениях двух совсем разных мужчин.

Сюрреалистическая фантазия «Город Зеро», в которую Карен Шахназаров включил много узнаваемых «примет времени», колеблется где-то между сатирой и русским ответом Дэвиду Линчу. Чего стоят только музей восковых фигур, голая секретарша в приемной, самоубийство повара или ночной поход «к дубу».

«Успех» — проникновенное признание в любви к театру с Филатовым в роли режиссера. Один из самых искренних и правдивых фильмов о театральной изнанке.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

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