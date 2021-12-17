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Russpass добавит маршрут и праздничные туры в Москву и Петербург

Георгий Соланович

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Russpass добавит маршрут и праздничные туры в Москву и Петербург
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Туристический сервис Russpass добавит маршрут и праздничные туры «Новогодняя шкатулка» по Москве и Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Предполагается, что туристический сервис запустит новые маршруты во второй половине декабря. Ожидается и появление гайдов по двум городам. «Новогодняя шкатулка» — специальный праздничный тур на срок от четырех до шести дней в Москву и Петербург. В столице туристы смогут посетить мастер-класс в «Парке ремесел» на ВДНХ, отправиться на главный каток России, побывать в парке «Зарядье», на Красной площади и смотровой площадке Panorama 360.

— Также турист может выбрать количество дней в туре и добавить проживание в зависимости от своих возможностей и бюджета, — сообщили в пресс-службе.

В Петербурге путешественники смогут посидеть в кафе «Зингер», покататься на катке у моря, побывать в музее «Петровская акватория» и в других местах города.

Новые праздничные программы для жителей и гостей столицы стали доступны в Московской усадьбе Деда Мороза. Специалисты обновили интерьеры теремов, разработали новые сказочные приключения для посетителей и открыли зоны для занятий творчеством.

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