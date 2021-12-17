В Госдуме предложили учитывать опыт работы подростков при поступлении в вуз

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В свободное от учебы время подростки смогут получать опыт работы, который затем будет учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующая инициатива комитета Госдумы по молодежной политике вошла в долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Об этом рассказал глава комитета Артем Метелев.

По его словам, также планируется внести изменения в перечень профессий, разрешенных для временного трудоустройства несовершеннолетних.

Также среди предложений комитета указана необходимость упрощения процедуры согласования трудоустройства подростков с органами опеки. Необходимые разрешения предлагается выдавать через сайт «Госуслуги», передает «Взгляд.ру».

Кроме того, планируется изменение системы прохождения практики в колледжах и вузах за счет цифровизации этого процесса. Механика взаимодействия между работодателем, студентом и образовательной организацией будет включена в функционал портала «Работа в России».

До этого комплексную услугу по поиску работы запустили на портале госуслуг Подмосковья.