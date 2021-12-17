Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме предложили учитывать опыт работы подростков при поступлении в вуз

Ирина Игнатенко

Общество
В Госдуме предложили учитывать опыт работы подростков при поступлении в вуз
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В свободное от учебы время подростки смогут получать опыт работы, который затем будет учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующая инициатива комитета Госдумы по молодежной политике вошла в долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Об этом рассказал глава комитета Артем Метелев.

По его словам, также планируется внести изменения в перечень профессий, разрешенных для временного трудоустройства несовершеннолетних.

Также среди предложений комитета указана необходимость упрощения процедуры согласования трудоустройства подростков с органами опеки. Необходимые разрешения предлагается выдавать через сайт «Госуслуги», передает «Взгляд.ру».

Кроме того, планируется изменение системы прохождения практики в колледжах и вузах за счет цифровизации этого процесса. Механика взаимодействия между работодателем, студентом и образовательной организацией будет включена в функционал портала «Работа в России».

До этого комплексную услугу по поиску работы запустили на портале госуслуг Подмосковья.

Читайте также:
Работа подростки вакансии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте