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Волочкова пообещала больше не общаться с журналистами

Дарья Чентаева

Общество
Волочкова пообещала больше не общаться с журналистами
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что больше не будет давать какие-либо комментарии о своей личной жизни журналистам.

По словам балерины, представители СМИ выставили ее живодеркой, написав, что после смерти своего кота Лакки, Волочкова не похоронила его, а сделала из него чучело.

— У меня котик умер два месяца назад. Вы, узнав об этом, сейчас делаете мерзопакостную сенсацию! Вы-позорище! Ни одного моего комментария, ни по одному поводу ваше издание не получит. Моя Жизнь, безусловно, ярче и интереснее вашей. Но делать хайп на гибели моего питомца-позор, — написала Волочкова на своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что после смерти питомца участницы танцевального спектакля Волочковой подарили артистке игрушку в виде белого кота. Балерина была настолько тронута этой поддержкой, что забрала его домой, передает Пятый канал.

Ранее на своей странице в Instagram Волочкова показала поклонникам нового кота, который, по ее словам, стоит 500 тысяч рублей.

За день до этого балерина сообщила о смерти своего кота Лакки в Instagram. Пользователи Сети отметили, что это уже не первый питомец, который погиб в доме знаменитости.

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