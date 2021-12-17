Американский суд отказался отменять обвинительный приговор Бутиной

Фото: Пресс-служба Госдумы

Суд в США отказался отменять обвинительный приговор в отношении депутата Госдумы Марии Бутиной.

— В требовании об отмене приговора отказано, — приводит решение судьи РИА Новости.

Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года. Она была задержана в США в 2018 году по обвинению в нахождении в стране в качестве иноагента без должной регистрации.

Президент России Владимир Путин отметил, что вынесение приговора Бутиной сделано только ради «сохранения лица». Российское посольство в США также было возмущено вердиктом.

10 июля 2020 года по решению суда близкий друг Бутиной получил тюремный срок в семь лет. Судья вынес приговор гражданину США Полу Эриксону по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Его обвиняли по 11 преступным эпизодам с максимальным сроком по каждому из них до 20 лет лишения свободы. Суд также постановил держать Эриксона под надзором полиции в течение трех лет.

В приговоре сказано, что 56-летний Эриксон с 1996 года по август 2018-го привлекал инвестиции, но ввел в заблуждение инвесторов. Близкий друг Бутиной согласился выплатить компенсацию и признал вину.