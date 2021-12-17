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Футбольный эксперт объяснил, почему РФС не хочет увольнять Карпина

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Спорт
Футбольный эксперт объяснил, почему РФС не хочет увольнять Карпина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) не уволит Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России даже в случае непопадания команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт.

По его словам, Карпин может покинуть свой пост только по собственной воле «в силу импульсивности характера».

— Конечно, если рассматривать этот нехороший вариант (увольнение по решению РФС), смена тренера возможна. Но, учитывая возраст специалиста, его уровень, руководству Российского футбольного союза нет смысла искать кого-то другого. Все понимают: та сборная, которую Карпин принял, далека от совершенства и работа предстоит долгая по ее созданию. Ему нужно выявлять молодых футболистов, что он уже стал делать, — отметил эксперт.

По словам Рапопорта, на сегодняшний день Валерий Карпин — это самая адекватная фигура среди отечественных футбольных наставников. Конечно, если выбирать среди иностранцев, то там кандидатур можно рассмотреть больше. Однако очень сложно найти человека уровня Гуса Хиддинка или Дика Адвоката.

— А так приглашать иностранца — просто лишь бы он был — смысла нет. Московские «Спартак» и «Локомотив» своей игрой показывают, что из этого выходит, — добавил спикер.

Сборная России по футболу не смогла напрямую попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре. 14 ноября из-за автогола Федора Кудряшова она проиграла команде Хорватии и теперь ей предстоит сыграть в стыковом матче с Польшей. Он состоится 24 марта 2022 года.

Формат завоевания путевки на мундиаль в этот раз изменен. Если раньше матчей было два с одной командой, то сейчас это будет двухраундовое противостояние с полуфиналом и финалом. Победитель пары Россия — Польша сыграет 29 марта с победителем пары Швеция — Чехия. И уже по результатам этой встречи станет ясно, кто поедет на чемпионат мира. Соответственно, если наша команда проиграет в любом из матчей, она вылетает. Сам ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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