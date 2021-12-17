Американские ученые нашли в иммунной системе акул защиту от коронавируса для людей

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Американские ученые нашли в иммунной системе в организмах акул защиту от коронавирусной инфекции для людей.

По информации исследователей, эти небольшие белки могут проникать туда, куда не способны попасть человеческие антитела, и принимать уникальные формы, что позволяет им распознавать структуры, которые антитела человека не видят, передает РИА Новости.

В пятницу, 17 декабря, ученые предупредили об ускоренном старении переболевших COVID-19 людей. Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев сообщил, что повреждения, которые происходят в организме человека в результате старения, напоминают процессы, возникающие при течении коронавируса.

Аналогичное мнение выразил иммунолог Владислав Жемчугов. Он рассказал, что старение в результате перенесенного коронавируса зависит от изначального состояния сосудов человека. Эксперт подытожил, что установить точное количество лет жизни, которых человек лишается из-за COVID-19, пока что не представляется возможным.

16 декабря сообщалось, что в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 57,7 процента.