Басманный суд арестовал экс-владелицу банка БКФ Миримскую

Фото: Басманный суд Москвы

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшую владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую по делу о получении взятки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 17 декабря.

— 17 декабря 2021 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, Миримской Ольги Михайловны до 15 февраля 2022 года, — рассказал представитель суда.

Видео: Басманный суд Москвы

17 декабря сообщалось, что СК ходатайствовал об аресте бывшего владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримской по делу о получении взятки. По этому же делу ведомство также просит арестовать следователя Юрия Носова.

До этого он был следователем по делу, в котором владелица «Русского продукта» проходила в качестве потерпевшей. Миримская вошла в 2015 году в рейтинг самых богатых российских женщин по версии журнала Forbes — тогда ее состояние оценивалось в 100 миллионов долларов.