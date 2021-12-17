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Останутся ли россияне без Google после разгрома компании в суде

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Останутся ли россияне без Google после разгрома компании в суде
Фото: Pixabay

Google не захочет терять российский рынок, поэтому будет пытаться разрешить конфликт с «Царьградом», YouTube-канал которого был заблокирован в 2020 году. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя грозящую Google крупную неустойку.

Если Google откажется платить штраф, его деятельность в России могут ограничить, считает эксперт.

— Google, в отличие от многих компаний, имеет представительство в России. На него могут быть наложены определенные санкции с точки зрения финансов и запрета видеоконтента. Для YouTube очень важны скоростные характеристики, потому что это — видеоконтент. Если ему ограничить скорость, то потребитель не получит того качества контента, на которое рассчитывает, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, у Google есть интерес работать на российском рынке, так как он приносит компании большую прибыль. Сценарий ухода компании из России маловероятен, подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что в случае ухода из России компания окажется в затруднительном положении: большое количество смартфонов в РФ работает на ОС Android, принадлежащей Google.

— Уже купленные устройства должны обслуживаться, поскольку компания получила за них деньги. Что касается новых: если такая ситуация появится, это будет непросто, учитывая, что на 90 процентах устройств стоит операционная система Android, — рассказал специалист.

Кусков обратил внимание, что Google периодически получает штрафы (в частности, за неудаление контента) и обычно их платит. В случае с иском «Царьграда» компания может заплатить громадную неустойку, поэтому, скорее всего, постарается договориться на более выгодных для себя условиях, заключил собеседник «ВМ».

Google проиграл дело о блокировке YouTube-канала «Царьграда». Суд потребовал восстановить для «Царьграда» доступ к каналу и его монетизации. В противном случае с 23 декабря за каждый день неисполнения требований суда с Google будет взыскиваться неустойка.

Сумма неустойки стартует от 100 тысяч рублей и будет постоянно увеличиваться, максимальный размер — миллиард рублей. В перспективе решение суда предусматривает возможность снятия любых ограничений на размер неустойки.

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