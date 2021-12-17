Трое пострадали при пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

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При пожаре на строящемся военном судне на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге пострадали трое человек. Об этом сообщили в экстренных службах в пятницу, 17 декабря.

— Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета «Проворный» на площади 80 квадратных метров, — рассказал представитель служб.

Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6. В результате инцидента пострадали трое человек, отмечает РИА Новости.

17 декабря сообщалось, что количество жертв пожара в японском городе Осака возросло до 19. Инцидент произошел на четвертом этаже здания в торговом квартале в центре города.

Там располагалась клиника терапевтической помощи. На месте происшествия работали 34 группы спасателей и 70 машин скорой помощи.

В результате возгорание удалось ликвидировать. Уточняется, что изначально состояние многих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, у них зафиксировали остановку работы легких и сердца.