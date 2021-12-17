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Три полосы перекрыты на МКАД около метро «Лесопарковая» из-за ДТП

Георгий Соланович

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Три полосы перекрыты на МКАД около метро «Лесопарковая» из-за ДТП
Фото: Петр Болховитиниов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

ДТП стало причиной перекрытия трех полос на МКАД около станции метро «Лесопарковая». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 17 декабря.

— На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На внутренней стороне 35-го километра МКАД столкнулись три машины. На данный момент в сторону развязки с Калужским шоссе перекрыты три полосы движения, отмечается в Telegram-канале ведомства.

17 декабря в пресс-службе ГИБД заявили о том, что за 11 месяцев 2021 года в Москве зарегистрировали 397 ДТП с участием автомобилей каршеринга. По данным ведомства, в указанных авариях 21 человек погиб и еще 487 получили ранения разной степени тяжести. Всего автоинспекторы пресекли свыше 76 тысяч административных нарушений со стороны водителей машин, находящихся в краткосрочной аренде.

Среди основных нарушений, совершаемых водителями каршеринга, — неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.

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