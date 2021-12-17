Двое пожарных пострадали при возгорании на заводе в Санкт-Петербурге

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Двое пожарных получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу во время пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в экстренных службах в пятницу, 17 декабря.

Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный».

Тушением пожара на данный момент занимаются 168 человек и 42 единицы техники. По предварительным данным, помимо сотрудников пожарной службы, пострадало три гражданских лица, отмечает РИА Новости.

17 декабря сообщалось, что количество жертв пожара в японском городе Осака возросло до 19. Инцидент произошел на четвертом этаже здания в торговом квартале в центре города — там располагалась клиника терапевтической помощи. На месте происшествия работали 34 группы спасателей и 70 машин скорой помощи. Пожар удалось потушить, состояние многих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, у них зафиксировали остановку работы легких и сердца.