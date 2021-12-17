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Астрологи составили рунический гороскоп с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

Дарья Чентаева

Общество
Астрологи составили рунический гороскоп с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

Провидец Игорь Вечерский составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 декабря 2021 года.

Овен

Ингуз, эйваз и перевернутый эваз предупреждают о проблемах во взаимоотношениях с партнерами, коллегами и близкими людьми. Однако вы сможете их уладить.

Телец

Гебо, наутиз и перевернутый перт рекомендуют не начинать новых проектов, связанных с финансами.

Близнецы

Перевернутая вуньо, хагалаз и йера свидетельствуют о том, что в сфере вашей работы накопились сложности, которые должны быть преодолены благодаря вашей энергии.

Рак

Перто, феху и перевернутый тейваз не рекомендуют совершать каких-либо денежных операций в этот промежуток времени.

Лев

Наутиз, гебо и эйваз указывают на то, что в этот промежуток времени Львы смогут решить проблемы в отношениях с близкими людьми.

Дева

Вуньо, ингуз и тейваз говорят о благоприятных делах. В этот промежуток времени вы сможете реализоваться в самых разных направлениях.

Весы

Йера, тейваз и перевернутый альгиз рекомендуют приложить усилия в работе, они помогут вам преодолеть ряд сложностей.

Скорпион

Наутиз, дагаз и хагалаз советуют позаботиться о собственном здоровье и дать себе немного отдыха.

Стрелец

Йера, дагаз и перевернутый перт призывают к тому, что не следует опрометчиво использовать случайную информацию.

Козерог

Ингуз, перевернутый лагуз и беркана предупреждают о различных неожиданностях, с которыми столкнутся Козероги в сфере личных отношений.

Водолей

Перевернутый перт, эваз и перевернутая феху не рекомендуют совершать дорогостоящие покупки.

Рыбы

Турисаз, перевернутая кено и ингуз призывают контролировать свои эмоции и чувства, чтобы не допустить конфликта с близкими людьми, передает Пятый канал.

Ранее астрологи составили китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Символ 2022 года по китайскому календарю — Голубой Водяной Тигр — подготовил новые испытания для всех знаков зодиака.

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