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Эксперт рассказал о знаках, которые могут говорить о попытках угона автомобиля

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказал о знаках, которые могут говорить о попытках угона автомобиля
Фото: Pixabay

Ложное срабатывание сигнализации на автомобиле или неудачные попытки завести его с первого раза могут говорить о том, что машину хотят угнать. Об этом рассказал директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Алексей Балашов.

Также эксперт советует обратить внимание на то, существуют ли повреждения в тех местах, где есть доступ к системе сигнализации, к ответным кнопкам и к местам открытия. Данный знак тоже может говорить о попытках угона.

— Также может насторожить и проблема с радиоключом, когда он периодически перестает срабатывать. Нередко владельцы в таких случаях начинают пользоваться запасным, но и он тоже перестает работать через какое-то время, — подчеркнул Балашов в беседе с агентством «Прайм».

В таком случае специалист рекомендует посетить сервис, чтобы перекодировать свои радиоключи.

12 декабря директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал о том, как защитить машину от угона. Он сообщил, что мошенники стали использовать более технологичные способы кражи. Так, в ход идут считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока, а также кодграбберы, снимающие противоугонные охранные системы двигателя.

Страховщики назвали имена россиян, у которых чаще всего угоняют машины. Автовладельцы с именами Артем и Ксения чаще всего страдали от угона машин в 2021 году, рассказали эксперты страховой компании «Согласие».

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