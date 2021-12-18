Депутат Рады считает, что Порошенко может сбежать в Россию

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко может скрываться от правосудия своей страны в России. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Сообщается, что в пятницу, 17 декабря, Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал правоохранителей.

— Порошенко, похоже, прочел мой пост на Facebook и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?, — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Кроме этого, парламентарий уже призывал бывшего лидера Украины подготовиться к неприятностям, так как власти в Киеве, по мнению Кузьмина, могут начать уголовное преследование Порошенко, пишет РИА Новости.

Порошенко покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу. С таким заявлением выступила пресс-служба возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность».