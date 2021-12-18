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«Сжег старые фото»: Ревва раскрыл секрет своего преображения

Виктория Храменкова

Общество
«Сжег старые фото»: Ревва раскрыл секрет своего преображения
Фото: Официальный Instagram Александра Реввы (@arthurpirozhkov)

Юморист и певец Александр Ревва рассказал о том, что сжег все свои старые фотографии. На YouTube-шоу «Что было дальше» артист рассказал о своем преображении из смешного и потрепанного мужчины в мачо и секс-символ.

Участники шоу задавали Ревве вопросы, которые граничили с оскорблениями. Однако Александр признался в том, что сильно комплексовал из-за своей внешности раньше.

— «Камеди Клаб» 2005 год — урод уродом! А теперь говорят «Самый красивый человек», — удивляется Ревва.

Для того, чтобы избавиться от комплексов, Ревва даже сжег все свои старые фото, но в интернете они все равно остались.

Артист рассказал, что его преображение произошло благодаря образу «горячего» фитнес-инструктора Артура Пирожкова. Карикатурная роль понравилась зрителю и Ревве — постепенно вытесняя прежнего, «некрасивого» Александра. Также Пирожкову было присуще самолюбование, которое не повредит каждому, главное — не перебарщивать!

— Я начал меняться, как только стал говорить, что я самый красивый. Каждый день говори в зеркало, что ты самый красивый, — добавил Ревва.

В октябре Александр Ревва рассказал о том, прибегал ли он к услугам пластического хирурга и косметолога.

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