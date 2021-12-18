Абонементы в фитнес-клубы могут подорожать в России

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В связи с закрытием части фитнес-клубов в России могут подорожать абонементы на их посещение. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

— В 2020 году в России закрылись порядка 600 небольших клубов и маленьких фитнес-студий, что составило 20 процентов от общего числа. При этом в текущем году о закрытии объявили еще 15–20 процентов центров, — уточнила специалист.

Однако в текущем году закрывались не только небольшие клубы, но средние и несколько крупных проектов. Несмотря на это, сетевой формат демонстрирует устойчивость и даже можно наблюдать его развитие, передает РИА Новости.

Киселева уточнила, что закрытие фитнес-клубов связано с локдауном, а также требованием о QR-кодах у посетителей и вакцинация сотрудников.

Помимо этого, эксперт рассказала, что в следующем году посетителей фитнес-клубов ожидает повышение цен на абонементы. Цены будут расти последовательно — на три-пять процента в квартал, а по году — до десяти процентов.

В ассоциации заключили, что в 2019 года выручка фитнес-отрасли достигла порядка 167 миллиардов рублей, а в 2020 упала до 96,5 миллиарда. В текущем году объемы выручки прогнозируются на уровне 100–110 миллиардов рублей.

В ноябре представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге Наталья Борулько рассказала том, как QR-коды отразились на работе заведений.