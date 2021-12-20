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Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» займется сетевой информационной безопасностью

Василиса Чернявская 

Город
Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» займется сетевой информационной безопасностью
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Компания «С-Терра СиЭсПи» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва». На площадке «Алабушево» она будет создавать собственные инновационные продукты для защиты информации, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности «С-Терра СиЭсПи» стал резидентом столичной ОЭЗ. Компания займется производством научно-технической продукции собственной разработки, обеспечивающей защиту каналов связи. Общий объем заявленных инвестиций по проекту составляет 137,5 миллиона рублей. На предприятии будет работать не менее 150 сотрудников к концу 2031 года. Новое производство вводится в эксплуатацию с 2022 года, — заявил Александр Прохоров.

Продукция компании ориентирована на государственные и коммерческие организации, у которых есть потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных с применением VPN-технологии с российской сертифицированной криптографией.

— Цель нового резидента — обеспечить рынок оборудованием и новым программным обеспечением, современными решениями для построения информационной безопасности. Производство компании рассчитано на выпуск более 15 тысяч единиц продукции в год. Уверен, что это усилит состав кластера микроэлектроники и оптики ОЭЗ, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Компания «С-Терра СиЭсПи» обладает многолетним опытом разработки и производства средств сетевой информационной безопасности. Ее специализация — решения для построения виртуальных частных сетей, обеспечивающих защиту данных при передаче их по каналам связи. В частности, решения «С-Терры» обеспечивают защиту каналов связи между ЦОД, в распределенной филиальной сети, при межсетевом взаимодействии, а также безопасную работу удаленных и мобильных пользователей. Кроме того, они применяются для организации защищенного доступа к государственным информационным системам и для защиты ИС объектов КИИ.

Всего на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» порядка тридцати предприятий имеют статус резидентов особой экономической зоны.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.

СПРАВКА «ВМ»

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде — «Алабушево», «Микрон», МИЭТ и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано порядка 200 высокотехнологичных компаний.

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