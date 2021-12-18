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Капремонт фасада, кровли и витражей проведут в спортшколе в Олонецком проезде

Полина Долганова

Город
Капремонт фасада, кровли и витражей проведут в спортшколе в Олонецком проезде
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Олонецкий проезд, дом 5, Бабушкинский район, СВАО. Карта всех событий

На северо-востоке столицы отремонтируют фасад, кровлю и витражи в спортивной школе в Олонецком проезде. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Здание школы располагается по адресу Олонецкий проезд, дом 5, Бабушкинский район, СВАО.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в рамках работ специалисты заменят навесную фасадную систему и поменяют покрытия парапетов кровли на стальные парапеты с порошковой окраской, которая будет сочетаться с цветом фасада.

Кроме того, на кровле балконов на 2-м и 3-м этажах рабочие уложат тротуарную плитку по гранитному отсеву.

В процессе ремонта также будет произведена замена оконных блоков, витражей и наружных дверей, передает агентство городских новостей «Москва».

Более 50 объектов образования построили и ввели в эксплуатацию в городе с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 15 декабря. Благодаря этому, как уточнил он, создано около 15 тысяч мест в школах и более пяти тысяч в дошкольных учреждениях. Серьезный вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят инвесторы, реализующие проекты комплексного развития территорий, заключил Бочкарев.

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