Москвичам рассказали о меню фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Россия, Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

Кулинарная программа любимого зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» по обыкновению удивляет всех гостей разнообразными блюдами, традиционными и оригинальными рецептами. Москвичам рассказали о праздничном меню.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Угощения из Европы и Азии ждут всех гостей фестивальной площадки на площади Революции. Колбаски, чешские трдельники с сахаром и корицей и другими знаменитыми начинками. Все эти блюда можно запивать горячим шоколадом, чаем с облепихой и апельсином, какао с маршмеллоу и пряным напитком на гранатовом соке со специями.

На Тверской площади гостям предложат ароматный африканский овощной суп с цыпленком, венгерский гуляш, домашние пельмени и пожарские котлеты.

Также на Ключевой улице гости праздника смогут попробовать угощения, которые напомнят европейские рождественские ярмарки: яблоки в карамели, леденцы на палочке, пончики с кленовым сиропом.

Фестивальные площадки на улице Теплый Стан и на Ореховом бульваре — отличные места для того, чтобы прийти пообедать всей семьей.

В дни фестиваля жители и гости столицы смогут познакомиться с разными кулинарными традициями и попробовать разнообразные блюда национальных кухонь.

Блюда индийской кухни ждут гостей на улице Хачатуряна, которая оформлена в стиле «Индия». Узбекский фастфуд представлен на площади Славы: сытный плов и ароматный шашлык.

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