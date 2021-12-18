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Стаи дроздов-рябинников появились в Москве

Полина Долганова

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Стаи дроздов-рябинников появились в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Стаи дроздов-рябинников, которые активно поедают ягоды рябины и боярышника, появились в столице. После того как снежный покров стал достаточно постоянным и плотным, дрозды окончательно перешли на ягодное меню. Об этом рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Уточняется, что дрозды-рябинники давно адаптировались к количеству людей в городе и никуда не улетают на период зимних холодов. Эти бойкие птички размером 20–27 сантиметров сбиваются в стаи и могут дать серьезный отпор своему оппоненту, например вороне.

Летом птицы перебирались из одного места в другое в поисках беспозвоночных, а в настоящее время они лакомятся плодами деревьев и кустарников, рассказали на сайте мэра Москвы.

На природных территориях Москвы водится много животных, многие из них занесены в столичную Красную книгу. С наступлением зимы многие зверьки впадают в долгую спячку. О том, как и где спят наши маленькие друзья, ранее рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Так, например, ужи и гадюки спрятались на период холодов под корягами, а также в убежищах из веток и листвы. Спячка змей может продлиться до восьми месяцев — в зависимости от погодных условий. В этом году предполагается, что змеи проспят до середины весны.

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