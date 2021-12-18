Андрей Бочкарев: На станции «Каширская» БКЛ отреставрируют декоративные панно

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Специалисты отреставрируют исторические декоративные панно на станции метро «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, готовность облицовки путевых стен второго пути северной платформы оценивается на 90 процентов. Специалисты приступают к отделке на втором пути.

Генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь добавил, что работы ведутся ночью, так как участок не выведен из режима работы столичного метро.

— Параллельно ведутся работы на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская», включая платформу будущего Большого кольца — здесь активно выполняется разбивка старого верхнего строения пути с выдачей бетона на поверхность, — добавил он.

Недавно глава Стройкомплекса рассказал, что строители начали выполнение монолитных работ на станции «Рижская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. По его словам, специалисты в скором времени завершат устройство верхнего строения пути в перегонных тоннелях между «Марьиной Рощей» и «Сокольниками» на БКЛ. В настоящий момент они монтируют инженерные системы на данном участке новой линии метрополитена. Гендиректор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что станцию «Рижская» заложили на глубине более 60 метров. Это связано с плотной городской застройкой и расположенными рядом оживленными дорожными сетями.