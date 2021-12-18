Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: На станции «Каширская» БКЛ отреставрируют декоративные панно

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: На станции «Каширская» БКЛ отреставрируют декоративные панно
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Специалисты отреставрируют исторические декоративные панно на станции метро «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, готовность облицовки путевых стен второго пути северной платформы оценивается на 90 процентов. Специалисты приступают к отделке на втором пути.

Генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь добавил, что работы ведутся ночью, так как участок не выведен из режима работы столичного метро.

— Параллельно ведутся работы на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская», включая платформу будущего Большого кольца — здесь активно выполняется разбивка старого верхнего строения пути с выдачей бетона на поверхность, — добавил он.

Недавно глава Стройкомплекса рассказал, что строители начали выполнение монолитных работ на станции «Рижская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. По его словам, специалисты в скором времени завершат устройство верхнего строения пути в перегонных тоннелях между «Марьиной Рощей» и «Сокольниками» на БКЛ. В настоящий момент они монтируют инженерные системы на данном участке новой линии метрополитена. Гендиректор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что станцию «Рижская» заложили на глубине более 60 метров. Это связано с плотной городской застройкой и расположенными рядом оживленными дорожными сетями.

Читайте также:
Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев панно
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте