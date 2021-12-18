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Во Дворце бракосочетания № 1 в День работников ЗАГС парам вручат набор молодоженов

Полина Долганова

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Во Дворце бракосочетания № 1 в День работников ЗАГС парам вручат набор молодоженов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Каждой паре, которая зарегистрирует брак во Дворце бракосочетания №1 в День работников ЗАГСа, 18 декабря, Москва подарит набор молодоженов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС города.

— Дворец был выбран не случайно, ведь в 2021 году он празднует 60-летний юбилей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в набор молодоженов входят фотоальбом, органайзер для хранения документов, скретч-карта, свеча для романтических ужинов и полотенце. Вместо свечи в набор также могут входить праздничные бокалы.

С начала 2021 года свыше 10 тысяч столичных пар оформили брак на необычных площадках: исторические особняки, башни бизнес-центра «Москва-Сити», спортивные стадионы и многие другие. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС по Москве в пятницу, 17 декабря.

С 2021 года самые востребованные среди горожан услуги ЗАГС начали предоставлять в офисах государственных услуг «Мои документы» по экстерриториальному принципу. Здесь можно оформить брак в неформальной атмосфере или расторгнуть его, получить повторные справки и свидетельства, зарегистрировать смерть или рождение, установить отцовство, а также обратиться за внесением корректировок в записи актов гражданского состояния.

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