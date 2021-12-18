Названы четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу

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Возраст от 55 лет, наличие хронических заболеваний, особенности врожденного иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров — такие факторы могут ускорить исчезновение антител к коронавирусу после вакцинации или перенесенного COVID-19. Об этом «Вечерней Москве» рассказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, у некоторых людей иммунитет к коронавирусу при заболевании формируется недостаточно.

— По весенним исследованиям получалось, что у 10 процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три–четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами, — рассказал эксперт.

Специалист обратил внимание, что многое зависит от особенностей работы иммунной системы: в человеческом организме задействуется связка врожденного и специфического иммунитета. Дефект во врожденном иммунитете может не проявляться до момента контакта с инфекцией, как часто и происходит, заметил Крючков.

Возраст и болезни также влияют на антитела, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Чем старше человек (начиная с 55–60 лет), тем у него при прочих равных слабее вырабатываются антитела, хуже формируется иммунитет. Тяжелые хронические заболевания тоже могут привести к иммунодефициту, — отметил иммунолог.

Применение препаратов-иммуносупрессоров также может сказаться на иммунитете к коронавирусу, заметил эксперт. Такие лекарства длительно применяются для лечения аутоиммунных заболеваний ревматологического плана или онкологии.

По мнению Крючкова, в большинстве случаев не имеет смысла специально узнавать количество антител.

— В принципе, измерять уровень антител необязательно. Да, человек может попасть в группу, у которой быстрее снижается уровень антител, и, в принципе, неплохо было бы это узнать. Просто в рамках популяционной программы это необязательно делать, — заметил собеседник «ВМ».

Он отметил, что при наличии факторов риска можно все-таки проверить антитела. Неприемлемый показатель — ниже 300 BAU/мл, однако в условиях распространения «омикрон»-штамма более надежная защита начинается с уровня примерно 500 BAU/мл.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что по действующим нормативным требованиям очень сложно получить ревакцинацию, если с момента предыдущей прививки не прошло полгода.

— У нас, по сути дела, выжидают полугодовой период. Если меньше полугодового периода, то людям могут отказать. Было бы неплохо ввести для желающих возможность ревакцинироваться по уровню антител, — отметил эксперт.

При этом совершать ревакцинацию в идеале нужно чаще, чем раз в полгода, заметил Крючков. По его словам, период между прививками стоит сократить до трех месяцев.