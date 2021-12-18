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Мужчину задержали в Москве из-за мошенничества с кредитом

Иван Юминов

Происшествия
Мужчину задержали в Москве из-за мошенничества с кредитом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

МВД задержало в Москве подозреваемого в мошенничестве с кредитом на три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 18 декабря.

— Установлено, что злоумышленник обратился в один из столичных банков за получением потребительского кредита. При этом он представил справку о доходах физического лица и копию трудовой книжки, — говорится в сообщении.

Вскоре после получения кредита банк выяснил, что подозреваемый перестал вносить платежи. Сотрудники кредитной организации затем обнаружили, что предоставленные им документы являются поддельными.

После этого правоохранители задержали мужчину около одного из вокзалов. Им оказался 27-летний приезжий, деньги он потратил по собственному усмотрению.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Фигурант помещен под подписку о невыезде, отмечается на сайте МВД.

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