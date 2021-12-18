Сергей Собянин рассказал о реставрации памятников культуры на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Специалисты отреставрировали 23 памятника культуры на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 декабря.

— В этом году открылся потрясающий павильон «Казахстан». Заработали мультимедийный центр «Союзмультпарк», «Бизнес.Техноград», Музей транспорта Москвы, — рассказал глава города.

Благоустроить, по его словам, также удалось всю территорию выставки, что является огромной работой. Город планирует в 2022 году открыть Биологическую экспозицию музея имени Тимирязева в павильоне № 30, центр биотехнологий «Биотех», а также экспозицию Третьяковской галереи в Центральном павильоне, уточнил мэр.

Выставке, как заверил глава города, удалось вернуть прежний вид. Каждый исторический павильон наполняется новыми смыслами, отметил Собянин на странице «ВКонтакте».

15 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 13,5 миллиона квадратных метров недвижимости введено и построено в городе с начала 2021 года. Нынешние объемы, по его словам, значительно превзошли показатели 2020 года, когда было введено более десяти миллионов квадратных метров. Годовой план в Москве был перевыполнен более чем наполовину, заключил Бочкарев.