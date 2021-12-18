Стало известно о смерти судьи Басманного суда Юлии Сафиной

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Федеральный судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина умерла от последствий коронавируса. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Несколько дней назад после осложнений от коронавируса на 45-м году жизни умерла судья Юлия Сафина, — рассказал собеседник агентства.

Сафина была председательствующей судьей в ряде резонансных дел. Покойная выносила решения по делам бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, а также основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, отмечает ТАСС.

При этом, по данным «Коммерсанта», Сафиной на момент смерти было не 44 года, а 39 лет. О ее кончине стало известно во время заседания 18 декабря, которое проводила председатель Басманного суда Ирина Вырышева.