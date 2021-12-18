Зеленский упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства воевавшим в Донбассе. Об этом сообщили в офисе главы государства в субботу, 18 декабря.

— Подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц» № 1941-ІХ, принятый 14 декабря. Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения, — говорится в сообщении.

Лидер также подписал документ, регулирующий механизм внесения сведений о месте жительства граждан на «временно оккупированных» территориях в ДНР, ЛНР, в Крыму и Севастополе, отмечается на сайте офиса Зеленского.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.