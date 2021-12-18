Мясников предостерег пациентов с коронавирусом от ряда действий

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Пациентам с коронавирусом не стоит самостоятельно лечиться и принимать ряд препаратов. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в субботу, 18 декабря.

— COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится, и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности, — рассказал специалист.

Больным с ОРЗ и COVID-19 не следует принимать лекарства, разжижающие кровь, при отсутствии воспаления легких, уточнил он. Прием данных препаратов без назначения врачей способен привести к нарушению мозгового кровообращения и к кровоизлияниям в ЖКТ, предупредил врач.

Самолечение, по мнению эксперта, также не следует проводить стероидными гормонами. Они предназначены лишь для интубированных пациентов, отметил Мясников в эфире «России 1».

17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты «Азитромицин» и «Интерферон бета-1б». Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.