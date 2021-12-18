Автор музыки к сериалу «Морские дьяволы» Алексей Карпов умер от COVID-19

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Кинокомпозитор Алексей Карпов, создавший музыку к сериалу «Морские дьяволы», умер на 59-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщил член Союза кинематографистов Виктор Будилов в субботу, 18 декабря.

— Алексей Карпов, композитор проекта «Морские дьяволы» и многих других наших фильмов, умер сегодня от COVID-19. Светлая память! — написал Будилов в Facebook.

Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Музыкальное сопровождение его авторства появлялось в сериалах «Морские дьяволы», а также «Черные Бушлаты» и «Бухта Глубокая».

Среди последних работ Карпова были фильмы «Здравствуй, Дедушка Мороз!» и «Совесть», а также продолжения «Морских дьяволов» — «Дальние рубежи» и «Особое задание».