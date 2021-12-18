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Наталья Сергунина: Москву отметили премией Russian Creative Awards — 2021 как креативный регион года

Иван Юминов

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Наталья Сергунина: Москву отметили премией Russian Creative Awards — 2021 как креативный регион года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 18 декабря.

— То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, — важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества, — рассказала представитель мэрии.

Вручение награды, по ее словам, стимулирует отрасль к дальнейшему росту. Город пытается предусмотреть для креативного сектора поддержку в виде грантов, субсидий и образовательных программ, подчеркнула она.

Премия присуждалась впервые, церемония награждения прошла в концертном зале «Зарядье». Вручение было включено в программу Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

Креативный сектор экономики в Москве, как уточнила заммэра, включает в себя 1,1 миллиона человек. Стратегию развития отрасли определяет экспертный совет при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Предприятиям из данной сферы доступны различные меры поддержки, заверил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Предприниматели могут получить субсидии на экспорт товаров и услуг, участие в выставках, а также на размещение продукции на маркетплейсах, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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