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Рабочий погиб после падения с высоты 27-го этажа на объекте в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Рабочий погиб после падения с высоты 27-го этажа на объекте в Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

Сотрудник уборочной компании погиб после падения с высоты 27-го этажа на объекте в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 18 декабря.

— На Золоторожском Валу на строительном объекте в вентиляционную шахту с высоты 27-го этажа упал рабочий организации, осуществлявшей уборку помещений. Мужчина 1977 года рождения погиб на месте, — рассказала представитель ведомства.

Лефортовская межрайонная прокуратура, по ее словам, проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки, заключила Нефедова.

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