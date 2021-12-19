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Самострой демонтировали на территории музея-заповедника «Царицыно»

Евгений Белоусов

Город
Самострой демонтировали на территории музея-заповедника «Царицыно»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Незаконную постройку площадью 50,5 квадратных метра демонтировали на территории музея-заповедника «Царицыно». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— Постройка на территории с особым статусом была возведена самовольно, без разрешения Мосгосстройнадзора на строительство и ввод в эксплуатацию. В судебном порядке объект был признан самостроем, владельца обязали освободить территорию и провести демонтаж, — передает слова Овчинского официальный сайт мэра Москвы.

Однако владелец не последовал решению суда и не демонтировал постройку. Поэтому демонтажные работы провела Госинспекция по недвижимости. На сегодняшний день территория освобождена, весной планируется провести благоустройство освободившегося участка.

На долю незаконного использования земли в столице приходится 39,6 процента от всех выявленных нарушений в земельно-имущественной сфере. Всего за текущий год ведомство выявило 2176 фактов нарушений при использовании земельных участков. Около 14 процентов из них были устранены, остальные случаи контролируются инспекцией.

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