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Священник дал совет россиянам в День Николая Чудотворца

Евгений Белоусов

Общество
Священник дал совет россиянам в День Николая Чудотворца
Фото: spbda.ru

Всегда помогать ближним и воспринимать чужую боль как свою собственную, как это делал святой Николай Чудотворец, призвал в день его памяти настоятель московского храма святителя Алексия в Рогожской слободе священник Владимир Духович.

В это воскресенье, 19 декабря, православная церковь отмечает день памяти Никола Чудотворца, почитаемого во многих христианских странах святого. Праздник установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

— Сегодня, в день памяти святителя Христова Николая, мы с благоговением вспоминаем те его добродетели, которыми и снискал он себе столь значимое место в сонме всех святых: великая вера и любовь к Богу, его творениям, а также полное смирение, — передает слова священника РИА Новости.

Отец Владимир также пожелал всем относиться к окружающим так, как это делал святой Николай: воспринимать боль других как свою собственную и всегда стараться помогать окружающим.

Николай Чудотворец жил в III–IV веках в провинции Римской империи Ликии (ныне — территория Турции). Религиозный с раннего детства, он был священником, а затем архиепископом города Миры. Торжества в честь Николая Угодника по церковному календарю свершаются два раза в год: 19 декабря — в день его кончины и 22 мая — в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. Народные названия этих праздников — Никола Зимний и Никола Летний.

Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас помогает людям, обращающимся к нему с молитвой. Он также считается покровителем всех странствующих и находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах.

В связи с этим Русская православная церковь по традиции в день памяти святителя Николая проводит благотворительную акцию «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся». В этот день, в частности, совершаются особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения, организуются сборы средств на поддержание миссии тюремного служения Церкви.

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