Психолог рассказала, какие сказки сделают детей успешными и счастливыми

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Для недавно появившихся на свет малышей сказка становится настоящим проводником, который учит их добру, любви и справедливости. Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, какие сказки помогут вырастить ребенка счастливым и успешным.

По ее словам, сказки транслируют детям жизненный опыт, а до пяти лет дети даже не подвергают услышанное критике. Поэтому Искра рекомендует сначала знакомить детей со сказками той культуры, в которой они растут.

— Например, если это русскоговорящая семья и живет она в России, конечно, лучше читать наши народные сказки. А после пяти лет уже можно, собственно, читать сказки авторские, потому что у ребенка может вырабатываться критика к тому содержанию, которое он слышит, — рассказала психолог.

Особо Наталья Искра выделила две сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» и «Дюймовочка». Первая, утверждает психолог, поможет детям справиться с буллингом, с которым те так или иначе сталкиваются в своей жизни.

— Он (ребенок — прим. «ВМ») думает о том, что даже если сегодня с чем-то не справляюсь, то потом я вырасту и это позволит мне справиться со своей жизнью, — уточнила Искра.

«Дюймовочка» научит детей не поддаваться обстоятельствам, а преодолевать их и следовать своей мечте.

Также Искра посоветовала читать детям сказку про Емелю. Несмотря на кажущуюся примитивность первого пласта этой истории, ее содержание намного глубже.

— На самом деле это сказка про внутреннюю трансформацию, про личностный рост, который приводит героя к тому, что он получает те блага, которые он нарастил, которые он за время лежания на печи приобрел, свои духовные ценности, — цитирует психолога Пятый канал.

Она также отметила, что читать сказки детям следует самим, а не отдавать их на откуп другим людям.

До этого психотерапевт рассказал о том, как реагировать на мнение родителей и почему даже взрослые люди подвержены влиянию старшего поколения. По словам психолога, около 70 процентов человеческих мыслей — это знания и установки, которые дали родители детям в возрасте от 0 до 7 лет.