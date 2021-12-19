Подъездные дороги появились возле ТПУ «Ботанический сад»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

Улично-дорожная сеть была построена возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ботанический сад», сообщил 19 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в ходе работ в общей сложности построили и реконструировали 1,4 километра дорог на территории районов Останкинский и Ростокино. Бочкарев отметил, что разрешение на ввод сети в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.

Так, например, были построены проектируемые проезды № 911 и № 6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также реконструирована сама улица Вильгельма Пика. Заммэра также добавил, что вдоль границы Российского геронтологического научно-клинического центра установили шумозащитный экран. Кроме того, специалисты обустроили четыре остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами и наземные переходы с двумя светофорами.

Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, была сделана дорожная разметка, кроме того, обустроили тротуары. Специалисты установили также дорожные знаки, пониженный бордюрный камень и тактильную плитку для удобства маломобильных людей.

— К проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — цитирует Войстратенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что рабочее движение транспорта запустили через Москву-реку на трассе М5 «Урал». Уточняется, что мост обеспечит движение по Новорязанскому шоссе в сторону области. Конструкция длиной один километр имеет четыре полосы с возможностью расширения до восьми, оснащена системой освещения и шумозащитными экранами.