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Сергей Собянин: Около 50 поликлиник ждет реконструкция в следующем году

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин: Около 50 поликлиник ждет реконструкция в следующем году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2022 году в Москве будет реконструировано около 50 поликлиник. Об этом 19 декабря рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, к 2023 году планируется реконструировать еще 50–60 московских поликлиник, всего — около 200. Для этого власти столицы не жалеют ни сил, ни ресурсов, продолжая работать даже в пандемию.

— В 2023 году, я думаю, мы уже закончим реализацию этой программы (в 200 поликлиниках). Результат того стоит, — рассказал мэр.

Он также назвал программу реконструкции поликлиник одной из самых востребованных у жителей столицы. Более того, Сергей Собянин подчеркнул, что реконструкция проводится основательная: от старого здания остается только остов.

16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что частные инвесторы построили около 60 процентов больниц и поликлиник, которые появились в столице за последние 10 лет. Он также отметил, что в настоящий момент в городе в общей сложности на стадии строительства и проектирования находится около миллиона квадратных метров поликлиник, больниц и корпусов скорой помощи.

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