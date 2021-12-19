Сергей Собянин: Программа реставрации памятников в Москве — самая крупная в мире

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Московская программа реставрации памятников — крупнейшая в мире, заявил 19 декабря мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также рассказал, что Дом культуры ГЭС-2 стал одним из самых важных проектов реставрации в городе в этом году. Кроме того, в Москве уже привели в порядок 170 памятников культуры.

— Программа реставрации памятников в Москве — самая крупная в мире. И с каждым годом памятников, которые находятся в плохом состоянии, становится все меньше и меньше, — рассказал Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что в реставрации принимают участие не только сам город, но и частные инвесторы и федеральные структуры.

15 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 13,5 миллиона квадратных метров недвижимости введено и построено в городе с начала 2021 года. Нынешние объемы, по его словам, значительно превзошли показатели 2020 года, когда было введено более десяти миллионов квадратных метров. Годовой план в Москве был перевыполнен более чем наполовину, заключил Бочкарев.