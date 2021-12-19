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«Мор рядом»: звезда «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2022 год

Евгений Белоусов

Общество
«Мор рядом»: звезда «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2022 год
Фото: Instagram / mariannaatie_official

Участница 22-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Марианна Атие не дошла до финала, но запомнилась всем своим ярким образом. Ведьма предупреждает: грядущий год несет в себе много тревожного, а виноваты в этом — сами люди.

По ее словам, люди совсем забыли о природе, отдавшись жажде наживы. Но природа им отомстит за это в 2022 году. Пандемия коронавируса, утверждает Атие, продолжит распространяться, сам вирус будет мутировать и порождать все новые штаммы. Но это не самое страшное.

— Мор всегда находится рядом, ждет подходящего момента: как только человечество ослабевает духовно, тут же открывается ящик Пандоры. Так было, есть и будет всегда, — предупреждает ведьма.

Также ведьма предрекла крах одной из самых главных валют мира — доллара. За этим, по ее словам, последует глубокий финансовый кризис, а когда он прекратится — сказать нельзя.

— Также 2022 год ознаменуется климатическим хаосом. Нас ждут ураганы и подводные взрывы природного газа, лесные пожары и чудовищная жара, загрязнение мирового запаса кислорода и пресной воды. Своими руками мы творим свою будущую реальность, вот только жить в ней будут наши дети, — цитирует ведьму StarHit.

До этого в Сети появились семь предсказаний Стивена Хокинга относительно будущего Земли, человечества и вселенной в целом. Известный физик-теоретик, космолог и астрофизик создал свой своеобразный топ, на первом месте которого расположилась температурная катастрофа.

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