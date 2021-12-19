Столицу признали креативным регионом года в рамках национальной премии Russian Creative Awards

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Церемония награждения состоялась в концертном зале «Зарядье». Вручение было включено в программу Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

— То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, — важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества, — рассказала Сергунина.

Получение столицей этой награды, утверждает заммэра, стимулирует отрасль к дальнейшему росту. Москва пытается предусмотреть для креативного сектора поддержку в виде грантов, субсидий и образовательных программ, подчеркнула она.

Отмечается, что организации в сфере культуры и досуга могут получить кредиты на льготных условиях, компенсировать часть затрат на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам и на оплату коммунальных услуг, рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Креативный сектор экономики в Москве, как уточнила Сергунина, включает в себя 1,1 миллиона человек. Стратегию развития отрасли определяет экспертный совет при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.